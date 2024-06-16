2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110390244 Ücretsiz

110390244 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110390244 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110390244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi   Bölümü   Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 367,09488

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 325.672

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390244

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 367,09488

Başarı Sıralaması: 325.672

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,36465

Başarı Sıralaması:  224.216

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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