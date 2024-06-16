2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110390244 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110390244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 367,09488
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 325.672
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110390244
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 367,09488
Başarı Sıralaması: 325.672
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,36465
Başarı Sıralaması: 224.216
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---