2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207910033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 207910033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 67+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 472,51777

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 38.475

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207910033

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 472,51777

Başarı Sıralaması: 38.475

Kontenjan 2023 – 2024 : 67+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: 58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,33451

Başarı Sıralaması : 36.002

Kontenjan 2021 : 61+0

Yerleşen 2021 : 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,72375

Başarı Sıralaması: 36.3

Kontenjan 2020 : 76+0

Yerleşen 2020 : 76

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.