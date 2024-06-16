2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 207950087 Burslu

207950087 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 207950087 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 207950087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 304,88939

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 825.672

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950087

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,88939

Başarı Sıralaması: 825.672

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,24686

Başarı Sıralaması:  1.012.276

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.74165

Başarı Sıralaması:  1113005

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

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