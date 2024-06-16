2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207950160 %50 İndirimli

207950160 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207950160 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 207950160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 261,61934

Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.421.159

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950160

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 261,61934

Başarı Sıralaması: 1.421.159

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,84878

Başarı Sıralaması:  1.552.505

Kontenjan 2022:  40+0

Yerleşen 2022:  Doldu-40

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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