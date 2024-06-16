2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207950097 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 207950097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 340,59729

Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 490.611

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950097

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,59729

Başarı Sıralaması: 490.611

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,89512

Başarı Sıralaması: 431.318

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279.42362

Başarı Sıralaması: 499308

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8