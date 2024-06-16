2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 207950153 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 207950153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 256,02829
Yüksek İhtisas Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.512.326
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207950153
ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 256,02829
Başarı Sıralaması: 1.512.326
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,78475
Başarı Sıralaması: 1.880.763
Kontenjan 2022: 45+0
Yerleşen 2022: Doldu-45
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---