2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207950223 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 207950223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 244,71399

Yüksek İhtisas Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.706.536

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950223

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 244,71399

Başarı Sıralaması: 1.706.536

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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