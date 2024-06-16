2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207950146 %50 İndirimli

207950146 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207950146 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207950146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-50 kişi yerleşmiştir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 313,08442

Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 735.932

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950146

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 313,08442

Başarı Sıralaması: 735.932

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-50

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,99067

Başarı Sıralaması:  903.073

Kontenjan 2022:  46+0

Yerleşen 2022:  Doldu-46

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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