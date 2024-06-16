2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207950069 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207950069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 359,19730

Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 368.38

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207950069

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 359,19730

Başarı Sıralaması: 368.38

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,91287

Başarı Sıralaması: 389.611

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300.43058

Başarı Sıralaması: 356938

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Doldu-9