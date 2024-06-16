2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102350451 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102350451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 229,52322
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.987.402
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102350451
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,52322
Başarı Sıralaması: 1.987.402
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,74697
Başarı Sıralaması: 1.650.789
Kontenjan 2022: 72+2
Yerleşen 2022: Doldu-74
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192.49015
Başarı Sıralaması: 1556737
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62