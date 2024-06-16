2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102350451 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102350451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 229,52322

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.987.402

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102350451

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,52322

Başarı Sıralaması: 1.987.402

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,74697

Başarı Sıralaması: 1.650.789

Kontenjan 2022: 72+2

Yerleşen 2022: Doldu-74

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.49015

Başarı Sıralaması: 1556737

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62