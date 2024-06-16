2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102390053 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 102390053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 225,26836

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.069.758

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390053

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,26836

Başarı Sıralaması: 2.069.758

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,58431

Başarı Sıralaması: 2.294.134

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1531942

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4