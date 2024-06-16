2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102390065 Ücretsiz

102390065 | Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102390065 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 102390065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 225,52124

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.064.852

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390065

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,52124

Başarı Sıralaması: 2.064.852

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,51708

Başarı Sıralaması:  2.196.588

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1519595

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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