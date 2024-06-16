2024 Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102350548 Ücretsiz

102350548 | Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102350548 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102350548 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Sorgun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,39235

Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.126.837

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102350548

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 222,39235

Başarı Sıralaması: 2.126.837

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,61477

Başarı Sıralaması:  2.343.636

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1547921

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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