2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102390124 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102390124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 95+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-101 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 269,81554
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.293.427
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102390124
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 269,81554
Başarı Sıralaması: 1.293.427
Kontenjan 2022 – 2023 : 95+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-101
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,33163
Başarı Sıralaması: 1.506.702
Kontenjan 2022: 94+3
Yerleşen 2022: Doldu-97
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1612711
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-57