2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102310319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 75+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 355,56784
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 177.884
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102310319
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 355,56784
Başarı Sıralaması: 177.884
Kontenjan 2023 – 2024 : 75+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 77
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,55991
Başarı Sıralaması: 212.008
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: 77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 260,95891
Başarı Sıralaması : 255.788
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,19018
Başarı Sıralaması: 266
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.