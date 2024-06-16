2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 102350381 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 102350381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 274,75312

Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.219.599

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102350381

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,75312

Başarı Sıralaması: 1.219.599

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,04888

Başarı Sıralaması: 1.153.115

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.92138

Başarı Sıralaması: 1083767

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82