2024 Yozgat Bozok Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102390127 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 102390127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 115+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-121 kişi yerleşmiştir.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 293,94515

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 957.055

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390127

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 293,94515

Başarı Sıralaması: 957.055

Kontenjan 2022 – 2023 : 115+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-121

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,23118

Başarı Sıralaması: 1.352.177

Kontenjan 2022: 113+3

Yerleşen 2022: Doldu-116

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.74778

Başarı Sıralaması: 1411001

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103