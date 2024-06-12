2024 Yozgat Bozok Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102310373

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yozgat Bozok Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102310373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat  ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi   Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 102310373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü , Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 233,49781

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 771.174

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102310373   

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,49781

Başarı Sıralaması: 771.174

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,11429

Başarı Sıralaması:  791.024

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,44735

Başarı Sıralaması:  630

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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