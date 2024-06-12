2024 Yozgat Bozok Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102390104

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yozgat Bozok Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102390104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat  ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi   Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 102390104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü , Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 286,72797

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 382.801

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390104   

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,72797

Başarı Sıralaması: 382.801

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,09613

Başarı Sıralaması:  336.966

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,69412

Başarı Sıralaması :  323.6

Kontenjan 2021 :  65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,21023

Başarı Sıralaması:  294

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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