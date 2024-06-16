2024 Yozgat Bozok Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102390131 Ücretsiz

102390131 | Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yozgat Bozok Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102390131 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 102390131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü   Yozgat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 234,78741

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.887.691

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390131

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,78741

Başarı Sıralaması: 1.887.691

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,18086

Başarı Sıralaması:  2.009.987

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620500

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-31

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