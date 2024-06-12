2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110261

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tercih kod numarası 110110261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı: 352,86449

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması: 183.081

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110261

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,86449

Başarı Sıralaması: 183.081

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,94626

Başarı Sıralaması: 209.019

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,88699

Başarı Sıralaması : 220.116

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,88109

Başarı Sıralaması: 187

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.