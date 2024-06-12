2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110473

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Makine Fakültesi   Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Makine Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 502,65361

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17.015

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110473   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 502,65361

Başarı Sıralaması: 17.015

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,71871

Başarı Sıralaması:  20.973

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 420,44845

Başarı Sıralaması :  28.16

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,96518

Başarı Sıralaması:  29

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

taban-taban-puanlari.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210156
2024 Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210156
2024 Akdeniz Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710084
2024 Akdeniz Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710084
2024 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810238
2024 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810238
2024 Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209110027
2024 Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209110027
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin paylaşımlara Haluk Levent'ten çok sert tepki! 'Merve! Yapmamalısın'!
Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin paylaşımlara Haluk Levent'ten çok sert tepki! 'Merve! Yapmamalısın'!
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı