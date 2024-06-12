2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü , Makine Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 487,86232
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 26.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110243
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 487,86232
Başarı Sıralaması: 26.723
Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 216
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,33972
Başarı Sıralaması: 34.612
Kontenjan 2022: 210+6
Yerleşen 2022: 216
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 403,56465
Başarı Sıralaması : 40.592
Kontenjan 2021 : 210+6
Yerleşen 2021 : 216
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,55637
Başarı Sıralaması: 37.2
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.