2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110243

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Makine Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü , Makine Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 487,86232

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 26.723

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110243   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 487,86232

Başarı Sıralaması: 26.723

Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 216

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,33972

Başarı Sıralaması:  34.612

Kontenjan 2022:  210+6

Yerleşen 2022: 216

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,56465

Başarı Sıralaması :  40.592

Kontenjan 2021 :  210+6

Yerleşen 2021 : 216

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,55637

Başarı Sıralaması:  37.2

Kontenjan 2020 :  210+6

Yerleşen 2020 : 216

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Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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