2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 110110085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 414,37146
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 93.677
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110085
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,37146
Başarı Sıralaması: 93.677
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 103
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,70909
Başarı Sıralaması: 115.672
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 310,79958
Başarı Sıralaması : 144.82
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,48273
Başarı Sıralaması: 154
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.