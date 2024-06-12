2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 110110085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 414,37146

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 93.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110085

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,37146

Başarı Sıralaması: 93.677

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,70909

Başarı Sıralaması: 115.672

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,79958

Başarı Sıralaması : 144.82

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,48273

Başarı Sıralaması: 154

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.