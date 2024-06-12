2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 477,74322
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 34.345
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110110049
ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 477,74322
Başarı Sıralaması: 34.345
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 134
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 462,07905
Başarı Sıralaması: 46.178
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 390,12780
Başarı Sıralaması : 51.756
Kontenjan 2021 : 130+4
Yerleşen 2021 : 134
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,58987
Başarı Sıralaması: 47.1
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.