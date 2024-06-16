2024 Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206190347 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206190347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,67502

Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.637.318

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190347

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,67502

Başarı Sıralaması: 1.637.318

Kontenjan 2022 – 2023 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,21569

Başarı Sıralaması: 1.369.067

Kontenjan 2022: 37+0

Yerleşen 2022: Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.99131

Başarı Sıralaması: 1361442

Kontenjan 2021: 37+0

Yerleşen 2021: Doldu-37