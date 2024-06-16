2024 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 206190358 %50 İndirimli

206190358 | Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mekatronik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 206190358 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 206190358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 282,56191

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.108.489

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190358

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 282,56191

Başarı Sıralaması: 1.108.489

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,75445

Başarı Sıralaması:  1.005.731

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022:  Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.00105

Başarı Sıralaması:  1122954

Kontenjan 2021:  42+0

Yerleşen 2021:  Doldu-42

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