2024 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 206190357 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 206190357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 387,82062

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 235.011

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190357

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 387,82062

Başarı Sıralaması: 235.011

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,43555

Başarı Sıralaması: 227.363

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325.20063

Başarı Sıralaması: 241751

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7