2024 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 206190357 Burslu

206190357 | Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mekatronik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 206190357 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 206190357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 387,82062

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 235.011

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190357

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 387,82062

Başarı Sıralaması: 235.011

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,43555

Başarı Sıralaması:  227.363

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325.20063

Başarı Sıralaması:  241751

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bayburt Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101850255 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101850255 Ücretsiz
2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990036 Ücretsiz
2024 Amasya Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100990036 Ücretsiz
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150291 %50 İndirimli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150291 %50 İndirimli
2024 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106150538 UÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106150538 UÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları