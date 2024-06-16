2024 Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 206190360 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 206190360 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 243,35706

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.730.628

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190360

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 243,35706

Başarı Sıralaması: 1.730.628

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,51337

Başarı Sıralaması: 1.251.288

Kontenjan 2022: 48+0

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.4421

Başarı Sıralaması: 1238040

Kontenjan 2021: 47+0

Yerleşen 2021: Doldu-47