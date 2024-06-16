2024 Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 206190359 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 206190359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 384,20116

Yeditepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 248.978

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190359

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 384,20116

Başarı Sıralaması: 248.978

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,21782

Başarı Sıralaması: 257.19

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318.51747

Başarı Sıralaması: 268527

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8