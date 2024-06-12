2024 Yeditepe Üniversitesi İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206112331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 206112331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 65+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 283,97742
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 395.608
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206112331
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,97742
Başarı Sıralaması: 395.608
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 65
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,47343
Başarı Sıralaması: 311.301
Kontenjan 2022: 70+0
Yerleşen 2022: 70
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 240,52256
Başarı Sıralaması : 328.437
Kontenjan 2021 : 70+0
Yerleşen 2021 : 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,63890
Başarı Sıralaması: 317
Kontenjan 2020 : 70+0
Yerleşen 2020 : 70
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.