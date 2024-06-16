2024 Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206190344 Burslu

206190344 | Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206190344 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206190344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi   Elektronik Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 396,47199

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 204.665

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190344

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 396,47199

Başarı Sıralaması: 204.665

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,71004

Başarı Sıralaması:  259.211

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312.52152

Başarı Sıralaması:  295153

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

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