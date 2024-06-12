2024 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110035

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 206110035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 414,74662

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 93.244

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110035   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,74662

Başarı Sıralaması: 93.244

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,73553

Başarı Sıralaması:  80.002

Kontenjan 2022:  32+0

Yerleşen 2022: 32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,00254

Başarı Sıralaması :  78.823

Kontenjan 2021 :  28+0

Yerleşen 2021 : 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,63023

Başarı Sıralaması:  87.6

Kontenjan 2020 :  28+0

Yerleşen 2020 : 28

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Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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