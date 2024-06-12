2024 Yeditepe Üni. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206190519

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üni. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206190519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi   Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 206190519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 294,84087

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 347.859

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190519   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,84087

Başarı Sıralaması: 347.859

Kontenjan 2023 – 2024 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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