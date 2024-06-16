2024 Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050308 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206050308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-24 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 258,49149
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.472.006
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050308
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 258,49149
Başarı Sıralaması: 1.472.006
Kontenjan 2022 – 2023 : 24+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-24
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,33957
Başarı Sıralaması: 1.366.941
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: Doldu-18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194.98152
Başarı Sıralaması: 1526032
Kontenjan 2021: 18+0
Yerleşen 2021: Doldu-18