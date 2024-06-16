2024 Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050292 Burslu

206050292 | Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050292 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206050292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 326,07056

Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 609.514

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050292

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 326,07056

Başarı Sıralaması: 609.514

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,01156

Başarı Sıralaması:  541.343

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.20362

Başarı Sıralaması:  688533

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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