2024 Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 206050926 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 206050926 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 250,11783

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.612.494

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050926

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 250,11783

Başarı Sıralaması: 1.612.494

Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,54847

Başarı Sıralaması: 1.654.696

Kontenjan 2022: 35+0

Yerleşen 2022: Doldu-35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.97337

Başarı Sıralaması: 1589845

Kontenjan 2021: 32+0

Yerleşen 2021: Doldu-32