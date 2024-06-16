2024 Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 206050908 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 206050908 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 333,38876
Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 547.204
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050908
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 333,38876
Başarı Sıralaması: 547.204
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,89641
Başarı Sıralaması: 362.229
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285.72456
Başarı Sıralaması: 451423
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6