2024 Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 206050892 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 206050892 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

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Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 241,58141

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.762.521

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050892

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 241,58141

Başarı Sıralaması: 1.762.521

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,49560

Başarı Sıralaması: 1.757.443

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1589985

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3