2024 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090386 %50 İndirimli

206090386 | Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206090386 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206090386 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 253,85902

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.548.967

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090386

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Marina ve Yat İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 253,85902

Başarı Sıralaması: 1.548.967

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,13551

Başarı Sıralaması:  1.764.848

Kontenjan 2022:  29+0

Yerleşen 2022:  Doldu-29

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615646

Kontenjan 2021:  23+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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