2024 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206050811 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 206050811 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 334,19205

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 540.587

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050811

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Marina ve Yat İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 334,19205

Başarı Sıralaması: 540.587

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,75632

Başarı Sıralaması: 451.21

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.0835

Başarı Sıralaması: 486366

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4