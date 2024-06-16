2024 Yaşar Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206050177 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 206050177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 335,34607
Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 531.06
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050177
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 335,34607
Başarı Sıralaması: 531.06
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,46498
Başarı Sıralaması: 501.088
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272.00778
Başarı Sıralaması: 562443
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8