2024 Yaşar Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206050168 Ücretli

206050168 | Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Lojistik ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 206050168 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 206050168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 270,37563

Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.285.140

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050168

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 270,37563

Başarı Sıralaması: 1.285.140

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,23333

Başarı Sıralaması:  1.164.995

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.74815

Başarı Sıralaması:  1457193

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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