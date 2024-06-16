2024 Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206050114 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206050114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 355,24820

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 391.59

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050114

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 355,24820

Başarı Sıralaması: 391.59

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,79893

Başarı Sıralaması: 342.342

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292.88058

Başarı Sıralaması: 402665

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7