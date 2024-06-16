2024 Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206050511 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206050511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,35224

Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.895.673

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050511

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 234,35224

Başarı Sıralaması: 1.895.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,29899

Başarı Sıralaması: 1.489.075

Kontenjan 2022: 29+0

Yerleşen 2022: Doldu-29

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.07805

Başarı Sıralaması: 1421332

Kontenjan 2021: 28+0

Yerleşen 2021: Doldu-28