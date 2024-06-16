2024 Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206050502 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206050502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 315,77911
Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 707.931
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050502
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 315,77911
Başarı Sıralaması: 707.931
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,32619
Başarı Sıralaması: 595.052
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.16727
Başarı Sıralaması: 552141
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5