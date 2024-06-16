2024 Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 206050071 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 206050071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

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Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 259,63070

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.453.399

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050071

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 259,63070

Başarı Sıralaması: 1.453.399

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,42523

Başarı Sıralaması: 1.560.357

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.35633

Başarı Sıralaması: 1507372

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6