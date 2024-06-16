2024 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206050432 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 206050432 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 310,89324
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 759.109
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050432
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 310,89324
Başarı Sıralaması: 759.109
Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,93015
Başarı Sıralaması: 834.132
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: Doldu-18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232.17637
Başarı Sıralaması: 1004245
Kontenjan 2021: 14+0
Yerleşen 2021: Doldu-14