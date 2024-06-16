2024 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 206090372 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 206090372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

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Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 388,27918

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 233.212

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090372

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 388,27918

Başarı Sıralaması: 233.212

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,36602

Başarı Sıralaması: 339.6

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286.11174

Başarı Sıralaması: 448714

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4