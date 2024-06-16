2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050556 Ücretli

206050556 | Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050556 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 206050556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 248,19683

Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.645.590

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050556

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 248,19683

Başarı Sıralaması: 1.645.590

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,98500

Başarı Sıralaması:  1.789.263

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187.23883

Başarı Sıralaması:  1600761

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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